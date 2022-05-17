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لبنان

أوّل تعليق لطوني فرنجيّة بعد صدور نتائج الانتخابات... ماذا قال؟

Lebanon 24
17-05-2022 | 05:44
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كتب النائب طوني فرنجيّة عبر حسابه على "تويتر":
 
"مع انتهاء عمليات الفرز نبارك لكل النواب الفائزين! 
دمٌ جديد يحتاجه لبنان.
 هذه لحظة ترك الخطابات جانباً وبدء العمل!. 
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١٠٠٠ شكر لكل الاوفياء، الذين سنبادلهم الوفاء بالعمل الجاد والمحاسبة!"
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