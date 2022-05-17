"الداخلية" تنفي بياناً منسوباً إليها.. ماذا فيه؟

صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي البيان التالي:



"يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام ببيان منسوب الى مكتب وزير الداخلية يحدد فيه الكتل النيابية وتعداد الاحزاب الفائزة، يهم مكتب وزير الداخلية التأكيد ان جل ما تقوم به الوزارة هو إعلان أسماء النواب الفائزين فقط، لذا يجب توخي الدقة والحذر في نشر الاخبار".

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