سيارة "خطيرة" يضبطها الجيش في طرابلس.. هذا ما عُثر عليه فيها

تمكن الجيش من توقيف سيارة عند طريق المعرض في طرابلس، حيث ضبط بداخلها 4 رشاشات حربية و4 جعب تحوي على عدد كبير من الرصاص، بالاضافة لقنبلتين يدويتين.



ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإن سائق السيارة تمكن من الفرار مع شخص كان معه.

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