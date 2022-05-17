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لبنان

سيارة "خطيرة" يضبطها الجيش في طرابلس.. هذا ما عُثر عليه فيها

Lebanon 24
17-05-2022 | 06:06
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تمكن الجيش من توقيف سيارة عند طريق المعرض في طرابلس، حيث ضبط بداخلها 4 رشاشات حربية و4 جعب تحوي على عدد كبير من الرصاص، بالاضافة لقنبلتين يدويتين.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإن سائق السيارة تمكن من الفرار مع شخص كان معه.
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