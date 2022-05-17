وهاب: أنا مقاوم أمّا أنت فستبقى شحاذاً.. من قصد؟

غرّد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً:



"إتهمتني بالمقاومة لتخوف الناس وتسرق أصواتهم والآن أقول لك أنا مقاوم حتى ينقطع النفس ولا أخجل بخياري مقاوم شريف وضد إسرائيل أما أنت ستبقى شحاذاً على أبواب السفارات لقد إنهار الجدار وحصلت على 5 والقوات 2 ومن هم ضدك 6 وحاصلنا أمن نائبين. في المرة القادمة الإنهيار".

Advertisement