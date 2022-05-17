وهاب: أنا مقاوم أمّا أنت فستبقى شحاذاً.. من قصد؟

إتهمتني بالمقاومة لتخوف الناس وتسرق أصواتهم والآن أقول لك أنا مقاوم حتى ينقطع النفس ولا أخجل بخياري مقاوم شريف وضد إسرائيل أما أنت ستبقى شحاذاً على أبواب السفارات لقد إنهار الجدار وحصلت على 5والقوات2ومن هم ضدك 6وحاصلنا أمن نائبين . في المرة القادمة الإنهيار.
— Wiam Wahhab (@wiamwahhab) May 17, 2022
إتهمتني بالمقاومة لتخوف الناس وتسرق أصواتهم والآن أقول لك أنا مقاوم حتى ينقطع النفس ولا أخجل بخياري مقاوم شريف وضد إسرائيل أما أنت ستبقى شحاذاً على أبواب السفارات لقد إنهار الجدار وحصلت على 5والقوات2ومن هم ضدك 6وحاصلنا أمن نائبين . في المرة القادمة الإنهيار.