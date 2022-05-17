Advertisement

لبنان

وهاب: أنا مقاوم أمّا أنت فستبقى شحاذاً.. من قصد؟

Lebanon 24
17-05-2022 | 06:12
A-
A+
Doc-P-953215-637883899443291529.jpg
Doc-P-953215-637883899443291529.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرّد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً:

"إتهمتني بالمقاومة لتخوف الناس وتسرق أصواتهم والآن أقول لك أنا مقاوم حتى ينقطع النفس ولا أخجل بخياري مقاوم شريف وضد إسرائيل أما أنت ستبقى شحاذاً على أبواب السفارات لقد إنهار الجدار وحصلت على 5 والقوات 2 ومن هم ضدك 6 وحاصلنا أمن نائبين. في المرة القادمة الإنهيار".
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:30 | 2022-05-17
07:03 | 2022-05-17
06:00 | 2022-05-17
06:54 | 2022-05-17
11:21 | 2022-05-17
11:18 | 2022-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website