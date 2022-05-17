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لبنان

جميل السيّد يتحدث عن فوز حبشي في البقاع... وهكذا علّق على خسارة "القوّات" في بشرّي

Lebanon 24
17-05-2022 | 06:18
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كتب النائب جميل السيّد عبر حسابه على "تويتر":
 
"كنت على وشك أن أنسى أخطاء لائحتنا بالبقاع التي أدّت إلى فوز المرشح أنطون حبشي،
إلى أن علمت صباحاً أن المرشح وليام طوق قد اسقط المرشح إسحاق في بشرّي،
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ولعلمي أن سقوط مرشّحي دير الاحمر وبشري يساوون عند جعجع لائحة بكاملها،
قلت لنفسي:
أعان الله سماحة السيّد على القريبين قبل البعيدين.."
 
 
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