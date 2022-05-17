جميل السيّد يتحدث عن فوز حبشي في البقاع... وهكذا علّق على خسارة "القوّات" في بشرّي

كتب النائب جميل السيّد عبر حسابه على "تويتر":

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"كنت على وشك أن أنسى أخطاء لائحتنا بالبقاع التي أدّت إلى فوز المرشح أنطون حبشي،إلى أن علمت صباحاً أن المرشح وليام طوق قد اسقط المرشح إسحاق في بشرّي،ولعلمي أن سقوط مرشّحي دير الاحمر وبشري يساوون عند جعجع لائحة بكاملها،قلت لنفسي:أعان الله سماحة السيّد على القريبين قبل البعيدين.."