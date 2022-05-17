القصيفي إتصل باعلاميين فازوا في الانتخابات مهنئا.. من هم؟

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إتصل نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي بالصحافيين والاعلاميين الذين فازوا في الانتخابات النيابية، وهم الزملاء: مروان حماده، بولا يعقوبيان، حسن فضل الله وغياث يزبك، وهم مسجلون على الجدول النقابي، مهنئا بانتخابهم متمنيا لهم النجاح في الولاية الجديدة للمجلس النيابي، آملا "أن يكونوا سندا للصحافيين والاعلاميين خصوصا في ما يتصل باقتراحات ومشاريع القوانين العائدة للاعلام، وهم يعرفون تماما قضايا المهنة وما يعترضها من صعاب، وما يشوب القوانين الناظمة لها من ثغر، مما يحتم العمل على الافراج عن مشروع قانون الاعلام الجديد ليأخذ طريقه الى الهيئة العامة للمجلس، واقراره في أسرع وقت ممكن".وختم القصيفي:" أن الصحافي والاعلامي - في أي موقع كان - هو نصير مهنته، منحاز إليها، وأن الزملاء الذين فازوا في الانتخابات النيابية كانوا وما زالوا في معترك المهنة يشهد عليهم حضورهم البارز وعملهم المميز قبل أن يعبروا الى المقدمة العامة من خلال المجلس النيابي".