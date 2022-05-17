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لبنان

هل إنفصل رازي الحاج عن "القوات" بعد فوزه؟

Lebanon 24
17-05-2022 | 06:57
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صدر عن مكتب النائب المنتخب رازي وديع الحاج البيان التالي:

"ينفي النائب المنتخب رازي الحاج الخبر الذي يتم التداول به والمتعلق بإعلانه عدم الانضمام إلى تكتل الجمهورية القوية مؤكدا أنه لم يدل بأي تصريح لأي وسيلة إعلامية في هذا الإطار مؤكداً انه في قلب وصميم تكتل القوات اللبنانية".
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