بالأسماء.. هذه هي الخارطة السياسية داخل مجلس النواب الجديد

من دون أدنى شك، أرست الانتخابات النيابية في 15 أيار 2022 تبدلاً كبيراً على صعيد خارطة مجلس النواب، إذ أن هناك كتلاً تناقص عددها فيما ازداد عدد نواب كتلٍ أخرى. أما الأمر الأهم فيتمثل في دخول كتلة وازنة من "التغييرين" إلى البرلمان، وهو خطوة تمثل نقلة نوعيّة على الصعيد السياسي والنيابي.

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حالياً، فإنه بعد انتهاء الانتخابات وصدور النتائج النهائية، بات مطلوباً معرفة توزع الخريطة السياسية للنواب، ومن شأن ذلك أن يكشف التوجّهات المرتبطة بالقرارات المصيرية والاستحقاقات الرئيسية التي سيشهدها لبنان قريباً.

وفي ما يلي، خارطة سياسية بتوزيع النواب:

- الأحزاب السياسية وعدد النواب التابعين لها:

*التيار الوطني الحر: 18 نائباً وهم:



2- إدغار طرابلسي

3- ندى البستاني

4- سيمون أبي رميا

5- إبراهيم كنعان

6- إلياس بو صعب

7- آلان عون

8- فريد البستاني

9- غسان عطالله

10 - سيزار أبي خليل

11- جيمي جبور

12- أسعد درغام

13- جورج عطالله

14- جبران باسيل

15- سليم عون

16- شربل مارون

17- سامر التوم

18- محمد يحيه يحيه 1- نقولا صحناوي2- إدغار طرابلسي3- ندى البستاني4- سيمون أبي رميا5- إبراهيم كنعان6- إلياس بو صعب7- آلان عون8- فريد البستاني9- غسان عطالله10 - سيزار أبي خليل11- جيمي جبور12- أسعد درغام13- جورج عطالله14- جبران باسيل15- سليم عون16- شربل مارون17- سامر التوم18- محمد يحيه يحيه

* القوات اللبنانية: 20 نائباً وهم:

1- غسان حاصباني

2- جهاد بقرادوني

3- زياد الحواط

4- شوقي الدكاش

5- ملحم الرياشي

6- رازي الحاج

7- بيار بو عاصي

8- جورج عدوان

9- نزيه متى

10- الياس خوري

11- جميل عبود

12- ستريدا جعجع

13- فادي كرم

14- غياث يزبك

15- جورج عقيص

16- الياس اسطفان

17- أنطوان حبشي

18- غادة أيوب

19- سعيد الأسمر

20 بلال الحشيمي

*الحزب التقدمي الإشتراكي: 9 نواب وهم:

1- فيصل الصايغ

2- هادي أبو الحسن

3- تيمور جنبلاط

4- مروان حماده

5- بلال عبدالله

6- أكرم شهيب

7- راجي السعد

8- وائل أبو فاعور

9- غسان السكاف 1- فيصل الصايغ2- هادي أبو الحسن3- تيمور جنبلاط4- مروان حماده5- بلال عبدالله6- أكرم شهيب7- راجي السعد8- وائل أبو فاعور9- غسان السكاف

*حركة أمل: 15 نائباً وهم:

1- فادي علامة

2- قبلان قبلان

3- غازي زعيتر

4- نبيه بري

5- علي خريس

6- عناية عز الدين

7- علي عسيران

8- ميشال موسى

9- علي حسن خليل

10- أشرف بيضون

11- أيوب حميد

12- هاني قبيسي

13- ناصر جابر

14- قاسم هاشم

15- محمد خواجة

*حزب الله: 13 نائباً وهم:

1- أمين شري

2- رائد برو

3- علي عمار

4- رامي بو حمدان

5- حسين الحاج حسن

6- إيهاب حماده

7- ابراهيم الموسوي

8- محمد المقداد

9- حسين عز الدين

10- حسين جشي

11- محمد رعد

12- حسن فضل الله

13- علي فياض

التغييريون: وعددهم 15 وهم:

1- بولا يعقوبيان

2- سينتيا زرازير

3- ابراهيم منيمنة

4- وضاح الصادق

5- ملحم خلف

6- نجاة عون

7- حليمة القعقور

8- مارك ضو

9- إيهاب مطر

10- رامي فنج

11- ميشال الدويهي

12- ياسين ياسين

13- الياس جرادة

14- فراس حمدان

15- فراس السلوم

شخصيات مستقلة: وعددهم 11 نائباً:

1- نعمة أفرام

2- فريد الخازن

3- عبد الرحمن البزري

4- شربل مسعد

5- ميشال ضاهر

6- ميشال المر

7- جهاد الصمد

8- أشرف ريفي

9- عبد الكريم كبارة

10- فؤاد مخزومي

11- نبيل بدر

*متحالفون مع حزب الله: عددهم 3 نواب وهم:

1- جميل السيد

2- ينال الصلح

3- ملحم الحجيري

* الكتائب اللبنانية: 4 نواب وهم:

1- نديم الجميل

2- سليم الصايغ

3- سامي الجميل

4- الياس حنكش

5- جان طالوزيان

*الطاشناق: 3 نواب وهم:

1- أغوب ترزيان

2- هاغوب بقرادونيان

3- جورج بوشيكيان

*حركة الإستقلال: نائبان وهما:

1- ميشال معوض

2- أديب عبد المسيح

*تيار المرده: نائبان وهما:

1- طوني فرنجية

2- وليم طوق

*جمعية المشاريع: نائبان وهما:

1- عدنان طرابلسي

2- طه عطفت ناجي

*حزب الوطنيين الأحرار: نائب واحد وهو:

1- كميل شمعون

*حزب الإتحاد: نائب واحد وهو:

حسن مراد

*الجماعة الإسلامية: نائب واحد وهو:

1- عماد الحوت

* نواب تيار المستقبل السابقون: 6 نواب وهم:

1- وليد البعريني

2- سجيع عطيه

3- أحمد رستم

4- محمد سليمان

5- أحمد الخير

6- عبد العزيز الصمد

*التنظيم الشعبي الناصري: نائب واحد وهو:

1- أسامة سعد