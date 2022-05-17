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لبنان

تنبيه من الامن العام للمواطنين... ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
17-05-2022 | 07:01
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صدر عن المديرية العامة للامن العام البيان التالي، حول قرصنة حسابات على الواتسآب:

يعمد أشخاص مجهولين على قرصنة حسابات الواتسآب للمواطنين عن طريق الطلب إليهم إعادة ارسال "رمز تأكيد Confirmation code " سبق ان اُرسل إليهم بموجب رسائل نصية، مدًّعين إرساله عن طريق الخطأ
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تقوم الجهة المقرصنة فور إستلام رمز التأكيد المعاد، بالإستيلاء على حساب الواتسآب الخاص بهؤلاء المواطنين وسحب المعلومات والبيانات من جهازهم، للتواصل بذات الطريقة المتبعة مع أرقام الهواتف "contacts " المدرجة على هذه الحسابات.
 
بناءً عليه، تنبه المديرية العامة للأمن العام المواطنين الى وجوب أخذ الحذر من مغبة الوقوع ضحية هذه الأعمال، وتطلب منهم عدم تزويد رموز تأكيد حسابات الواتسآب التي تصلهم لأية جهة، حتى لو كانت من معارفهم الشخصية.
 
 
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