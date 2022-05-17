عوده عرض الاوضاع مع بخاري

استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده بعد ظهر اليوم ، سفير المملكة السعودية وليد بخاري في زيارة معايدة بالفصح المجيد،

وكانت مناسبة للتباحث في الأوضاع الراهنة.

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