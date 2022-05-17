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لبنان

عوده عرض الاوضاع مع بخاري

Lebanon 24
17-05-2022 | 07:40
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استقبل  متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده بعد ظهر اليوم ، سفير المملكة السعودية وليد بخاري  في زيارة معايدة بالفصح المجيد،
وكانت مناسبة للتباحث في الأوضاع الراهنة.
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المطران الياس عوده

وليد بخاري

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