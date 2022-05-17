قائمة بأسمائهم.. من هم النواب الجُدد في البرلمان؟

ساهمت الانتخابات النيابية التي حصلت يوم 15 أيار الجاري في إدخال نوابٍ جُدد إلى المجلس البرلمان، وهو أمرٌ يعتبرُ إشارة نوعية في الحياة السياسيّة اللبنانية.

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وفي ما يلي قائمة بأسماء النواب الجدد بحسب الدوائر الانتخابية:



- دائرة الشمال الاولى:



محمد يحي

محمد سليمان

جيمي جبور

سجيع عطيه

احمد رستم



- دائرة الشمال الثانية:



أحمد الخير

عبد العزيز الصمد

أشرف ريفي

طه ناجي

ايهاب مطر

عبد الكريم كباره

رامي فنج

الياس الخوري (قوات)

فراس السلوم

جميل عبود أحمد الخيرعبد العزيز الصمدأشرف ريفيطه ناجيايهاب مطرعبد الكريم كبارهرامي فنجالياس الخوري (قوات)فراس السلومجميل عبود



- دائرة الشمال الثالثة:



ميشال شوقي الدويهي

ويليم طوق

اديب عبد المسيح

فادي كرم غياث يزبك



- دائرة بيروت الاولى:



غسان حاصباني

جهاد بقردوني

سينتيا زرازير

- دائرة بيروت الثانية:

ابراهيم منيمنة

وضاح الصادق

ملحم خلف

نبيل بدر



- دائرة جبل لبنان الاولى:



رائد برو

رائد برو ندى البساني (تيار)

سليم الصايغ

- دائرة جبل لبنان الثانية:

ملحم الرياشي

ميشال المر

رازي الحاج ندى البساني (تيار)سليم الصايغ- دائرة جبل لبنان الثانية:ملحم الرياشيميشال المررازي الحاج



- دائرة جبل لبنان الثالثة:



كميل شمعون



- دائرة جبل لبنان الرابعة:



نجاة خطار عون

حليمة القعقور

غسان عطالله

مارك ضو

راجي السعد

نزيه متى



- دائرة البقاع الاولى:



الياس اسطفان

بلال الحشيمي

رامي ابو حمدان

جورج بوشيكيان



- دائرة البقاع الثانية:



قبلان قبلان

حسن مراد

ياسين ياسين

شربل مارون

غسان سكاف



- دائرة الجنوب الأولى:



غادة أيوب

عبد الرحمن البزري

سعيد الاسمر

شربل مسعد



- دائرة الجنوب الثالثة: