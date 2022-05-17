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لبنان

قائمة بأسمائهم.. من هم النواب الجُدد في البرلمان؟

Lebanon 24
17-05-2022 | 07:22
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ساهمت الانتخابات النيابية التي حصلت يوم 15 أيار الجاري في إدخال نوابٍ جُدد إلى المجلس البرلمان، وهو أمرٌ يعتبرُ إشارة نوعية في الحياة السياسيّة اللبنانية.
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وفي ما يلي قائمة بأسماء النواب الجدد بحسب الدوائر الانتخابية:

- دائرة الشمال الاولى:

محمد يحي 
محمد سليمان
جيمي جبور 
سجيع عطيه
احمد رستم

- دائرة الشمال الثانية:

أحمد الخير
عبد العزيز الصمد
أشرف ريفي 
طه ناجي
ايهاب مطر
عبد الكريم كباره
رامي فنج
الياس الخوري (قوات)
فراس السلوم
جميل عبود

- دائرة الشمال الثالثة:

ميشال شوقي الدويهي
ويليم طوق
اديب عبد المسيح
فادي كرم غياث يزبك 

- دائرة بيروت الاولى:

غسان حاصباني  
جهاد بقردوني 
سينتيا زرازير
- دائرة بيروت الثانية:
ابراهيم منيمنة
وضاح الصادق
ملحم خلف
نبيل بدر

- دائرة جبل لبنان الاولى:

رائد برو
ندى البساني (تيار)
سليم الصايغ
- دائرة جبل لبنان الثانية:
ملحم الرياشي 
ميشال المر
رازي الحاج 

- دائرة جبل لبنان الثالثة:

كميل شمعون  

- دائرة جبل لبنان الرابعة:

نجاة خطار عون
حليمة القعقور
غسان عطالله  
مارك ضو
راجي السعد
نزيه متى 

- دائرة البقاع الاولى:

الياس اسطفان  
بلال الحشيمي  
رامي ابو حمدان
جورج بوشيكيان 

- دائرة البقاع الثانية:

قبلان قبلان
حسن مراد
ياسين ياسين
شربل مارون 
غسان سكاف

- دائرة الجنوب الأولى:

غادة أيوب 
عبد الرحمن البزري
سعيد الاسمر 
شربل مسعد

- دائرة الجنوب الثالثة:

الياس جراده
فراس حمدان

 
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