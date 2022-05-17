هل من أزمة قمح؟

قال نقيب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف إنّ "وزير الاقتصاد أمين سلام يسعى لتأمين القمح، لكنّ الواقع يقول إنه لدينا 6 مطاحن مقفلة، لأن القمح غير مدفوع سعره، والقيمة 8 مليون دولار". وأشار إلى أنّه "في حال تمّ الدفع، تعود الأمور إلى شكلها الطبيعي". وأكّد أنّ "لا أزمة بمعناه أنّ القمح مقطوع إنما نحن بانتظار دفع الأموال".

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