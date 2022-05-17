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لبنان

هل من أزمة قمح؟

Lebanon 24
17-05-2022 | 07:42
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قال نقيب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف إنّ "وزير الاقتصاد أمين سلام يسعى لتأمين القمح، لكنّ الواقع يقول إنه لدينا 6 مطاحن مقفلة، لأن القمح غير مدفوع سعره، والقيمة 8 مليون دولار". وأشار إلى أنّه "في حال تمّ الدفع، تعود الأمور إلى شكلها الطبيعي". وأكّد أنّ "لا أزمة بمعناه أنّ القمح مقطوع إنما نحن بانتظار دفع الأموال".
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وأضاف سيف للـ"أم تي في": "إذا دُفع ثمن القمح فهذا يكفي لحوالى 25 يوماً، ولكن ليس لدينا ارتباط خارجي لاستيراد القمح". ولفت إلى أنّه "في حال أردنا استيراده يتطلب الأمر تقريباً شهر لذلك يجب الإسراع بهذا الموضوع".
 
 

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