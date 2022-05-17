عن ملف الدواء.. إليكم آخر المستجدات

طالب مصدرٌ صيدلانيٌ رفيعٌ بصرف الاعتمادات الّتي كان قد أقرّها مجلس الوزراء في آخر جلسة عقدها قبل الانتخابات النيابية، بغية تأمين وصول شحنات الأدوية المستوردة إلى لبنان في اسرع وقت تلافيا للوقوع في أزمة دواء.

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وقال المصدر إن "التحذيرات التي كانت أطلقتها نقابة مستوردي الأدوية في لبنان عبر نقيبها مؤخراً هي تحذيرات جدّية للغاية".

وطالب المصدر الحكومي مجلس الوزراء باتخاذ قرارات وخطوات استباقية في هذا الصدد في آخر جلسة له قبل استقالة الحكومة، لتفادي فقدان الأدوية ونفاد مخزون الشحنات الموجودة حاليًا والّتي هي شحيحة أصلًا".

وختم المصدر أنّ قراراً كهذا من شأنه أن يؤمّن استمرارية في عملية فتح الاعتمادات، وهو قرار بالغ الأهمّية يؤمّن حاجات السّوق شهريًا حسب التفاهم القائم.

والجدير ذكره بحسب المصدر، أنّ المبلغ الذي ينبغي تأمينه شهريًا هو حوالى 35 مليون دولار أميركي يغطي فقط جزءًاً من احتياجات السّوق الذي هو بحاجة إلى مبالغ أكبر لتلبية كلّ المتطلبات.