Advertisement

لبنان

عن ملف الدواء.. إليكم آخر المستجدات

Lebanon 24
17-05-2022 | 07:46
A-
A+
Doc-P-953252-637883957651655451.jpg
Doc-P-953252-637883957651655451.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طالب مصدرٌ صيدلانيٌ رفيعٌ بصرف الاعتمادات الّتي كان قد أقرّها مجلس الوزراء في آخر جلسة عقدها قبل الانتخابات النيابية، بغية تأمين وصول شحنات الأدوية المستوردة إلى لبنان في اسرع وقت تلافيا للوقوع في أزمة دواء.
Advertisement
وقال المصدر إن "التحذيرات التي كانت أطلقتها نقابة مستوردي الأدوية في لبنان عبر نقيبها مؤخراً هي تحذيرات جدّية للغاية".
وطالب المصدر الحكومي مجلس الوزراء باتخاذ قرارات وخطوات استباقية في هذا الصدد في آخر جلسة له قبل استقالة الحكومة، لتفادي فقدان الأدوية ونفاد مخزون الشحنات الموجودة حاليًا والّتي هي شحيحة أصلًا".
وختم المصدر أنّ قراراً كهذا من شأنه أن يؤمّن استمرارية في عملية فتح الاعتمادات، وهو قرار بالغ الأهمّية يؤمّن حاجات السّوق شهريًا حسب التفاهم القائم. 
والجدير ذكره بحسب المصدر، أنّ المبلغ الذي ينبغي تأمينه شهريًا هو حوالى 35 مليون دولار أميركي يغطي فقط جزءًاً من احتياجات السّوق الذي هو بحاجة إلى مبالغ أكبر لتلبية كلّ المتطلبات.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:30 | 2022-05-17
07:03 | 2022-05-17
06:00 | 2022-05-17
06:54 | 2022-05-17
11:21 | 2022-05-17
11:18 | 2022-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website