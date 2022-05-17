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لبنان

فرونتسكا هنأت لبنان على إجراء الانتخابات: نتطلع الى دور فعال للمجلس النيابي الجديد

Lebanon 24
17-05-2022 | 08:16
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هنأت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا، في بيان، لبنان على إجراء الانتخابات النيابية يوم الاحد 15 أيار، "مما مكن الشعب اللبناني من ممارسة حقه الديمقراطي في اختيار ممثليه وإسماع أصواتهم".
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وقالت: "سررت برؤية السلطات اللبنانية تجري الانتخابات النيابية ضمن المهل الدستورية. من المهم أن يكون للشعب اللبناني رأي في اختيار القيادة السياسية التي يعتقد أنها قادرة على مواجهة تحديات البلد. إن الانتخابات كانت تعبيرا حيويا عن مشاركة المواطنين اللبنانيين، والتي ينبغي أن تساهم في تقوية مؤسسات البلاد".
 
ورحبت بالدور الذي لعبه مراقبو الاتحاد الأوروبي ومراقبون دوليون ومحليون آخرون في العملية الانتخابية، وأخذت علما بإصدار بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات لبنان بيانها الاولي.
 
"وتأكيدا على أن الانتخابات ليست نقطة النهاية بل هي نقطة انطلاق"، حثت المنسقة الخاصة
"القادة السياسيين اللبنانيين على وضع مصالح البلاد في المقام الأول وعلى المشاركة بشكل
بناء لضمان عدم وجود فراغ أو شلل في عملية صنع القرار التنفيذي، لا سيما من خلال التشكيل السريع لحكومة ذات منحى إصلاحي".
 
وفي هذا الصدد، اشارت فرونتيسكا إلى "الدور المهم للمجلس النيابي الجديد في العمل مع الحكومة لإعطاء الأولوية لتنفيذ الإصلاحات وتعافي لبنان، بما في ذلك من خلال اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، كما سيكون اعتماد القوانين اللازمة أمرا حاسما لتسريع عملية الإصلاح".
 
وشددت على أن "عملية الإنقاذ والتعافي في لبنان ستظل غير مكتملة في ظل غياب المشاركة الكاملة للمرأة وتمثيلها". وقالت: "لاحظت أن ثمانية نساء انتخبن في المجلس النيابي، وآمل أن يبنى على هذا الأمر من أجل تحسين تمثيل المرأة في كل عمليات صنع القرار الوطني في المستقبل". كما اكدت على "الحاجة إلى مشاركة الشباب وإشراكهم".
 
وأشارت الى "الشراكة والتعاون الطويلي الأمد بين الأمم المتحدة ولبنان"، وأعربت عن "استعداد الأمم المتحدة لمواصلة دعم لبنان من خلال إطار الأمم المتحدة للتعاون من اجل التنمية المستدامة المعتمد مؤخرا وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة قرار مجلس الأمن 1701 ( 2006 .) وجددت "دعم الأمم المتحدة لأمن لبنان واستقراره وازدهاره واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه".
المصدر: الوكالة الوطنية
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