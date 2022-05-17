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لبنان

ماذا قال سامي فتفت بعد خسارته في الانتخابات؟

Lebanon 24
17-05-2022 | 08:46
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كتب النائب السابق سامي فتفت عبر حسابه على "تويتر":
 
"دايما المعركة فيها ربح وخسارة، والحمدلله خضنا معركة انتخابية بشرف. كنا ورح نبقى مآمنين بالنهج اللي اتبعناه والآداء اللي مارسناه". 
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وقال فتفت: "بعد اعلان النتايج، بدي بارك لنائبي الضنية الفائزين الاستاذ جهاد الصمد والاستاذ عبد العزيز الصمد، هني اليوم ممثلي الشعب ونحن مستعدين نكون حدّن بأيّ عمل بصّب بمصلحة لبنان و مصلحة الضنية واهلها".
 
وأضاف: "شكرا للناخبين اللي نزلوا صوتوا، شكرا للناخبين اللي منحوني ثقتهم، وان شاء الله ما رح نترك الناس وحنبقى مستمرين معن بهالمرحلة الصعبة يللي عم يعيشها لبنان.رح نبقى سياديين لأجل لبنان اللي منحلم فيه ولأجل حياة مشرّفة.رح نبقى بالصفوف الامامية للمواجهة وعلى ذات النهج اللي ماشيين فيه".
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