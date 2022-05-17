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لبنان

هذا ما كشفه ابو شقرا عن الانتخابات والبنزين.. لهذا ارتفعت الاسعار اليوم

Lebanon 24
17-05-2022 | 09:04
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 أكد ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا "ان الموزعين والمحطات يعانون من شح في مادة البنزين من قبل يوم الانتخابات النيابية"، وقال:" نحن تحملنا وأخذنا الامر على عاتقنا ولم نقفل المحطات واستمررنا في تسليم المادة الى المواطنين في فترة الانتخابات مع اننا لم نستلم مادة البنزين من الشركات المستوردة منذ الجمعة الماضي".
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أضاف أبو شقرا في اتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام": "فوجئنا اليوم بارتفاع سعر صفيحة البنزين 35000 ليرة مع العلم ان الشركات لم تسلم ايضا اليوم المحروقات للمحطات بسبب المشكلة مع المصارف ومصرف لبنان بتحويل الاموال على سعر صيرفة".
 
وناشد أبو شقرا الحكومة ورئيسها والمعنيين، "التحرك السريع قبل فوات لحل المشكلة لأن المواطن لم يعد يحتمل المزيد من الازمات والعودة الى الطوابير".
المصدر: الوكالة الوطنية

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