20
o
بيروت
21
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
21
o
بشري
20
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ما في كهرباء.. "خففوا" تويتر
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
17-05-2022
|
09:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد المعركة الانتخابية في دائرة البقاع الثالثة، يطالب اهالي بعلبك _الهرمل من بعض النواب المنتخبين أن "يخففوا" استخدام "تويتر"، كـ"لطشة" لهم بأنّ الكهرباء لا تصل لايام كثيرة الى بعض المناطق وكذلك شبكة الارسال والانترنت، قائلين: "ما عم توصل تغريداتكم للبقاع". ويُعتبر النائب جميل السيد من أكثر نواب بعلبك- الهرمل الذين يستخدمون "تويتر" يليه النائب انطوان حبشي".
Advertisement
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
برلمان 2022... اليكم النتائج النهائية والرسمية
Lebanon 24
برلمان 2022... اليكم النتائج النهائية والرسمية
16:50 | 2022-05-16
16/05/2022 04:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة "ناريّة" من باسيل.. ماذا قال؟
Lebanon 24
تغريدة "ناريّة" من باسيل.. ماذا قال؟
16:19 | 2022-05-16
16/05/2022 04:19:56
Lebanon 24
Lebanon 24
التيار يعود... ويتقدّم على "القوات": تصويت طائفي يهدّد لبنان
Lebanon 24
التيار يعود... ويتقدّم على "القوات": تصويت طائفي يهدّد لبنان
22:25 | 2022-05-16
16/05/2022 10:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"القوات" تنزل عن العرش… رغم اكتساح الانتخابات النيابية
Lebanon 24
"القوات" تنزل عن العرش… رغم اكتساح الانتخابات النيابية
03:00 | 2022-05-17
17/05/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"المفاجآت الانتخابية" تتوالى.. مَنْ يملك "الأكثرية" في البرلمان الجديد؟
Lebanon 24
"المفاجآت الانتخابية" تتوالى.. مَنْ يملك "الأكثرية" في البرلمان الجديد؟
06:00 | 2022-05-17
17/05/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
15:59 | 2022-05-17
أوّل تغريدة لجنبلاط بعد الانتخابات.. ماذا قال فيها؟
15:53 | 2022-05-17
مساء اليوم.. هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
15:08 | 2022-05-17
توتر في طرابلس والجيش يتدخّل فوراً.. إليكم ما حصل
14:44 | 2022-05-17
بيانٌ من الجيش عن "سيارة مليئة بالسلاح" في طرابلس.. هذا ما أعلنه
14:35 | 2022-05-17
مداهمات للجيش في الضنية.. ما السبب؟
14:11 | 2022-05-17
فيديو يرصد حادثاً مروّعاً في صيدا.. المشهدُ مخيف!
فيديو
إكتشاف كائنات عمرها 830 مليون عام محاصرة في صخرة قديمة! (فيديو)
Lebanon 24
إكتشاف كائنات عمرها 830 مليون عام محاصرة في صخرة قديمة! (فيديو)
16:00 | 2022-05-17
17/05/2022 23:19:40
Lebanon 24
Lebanon 24
منافس قوي لـ"Land Cruiser" الشهيرة... تعرفوا إلى رباعية الدفع الجديدة من "BAIC" (فيديو)
Lebanon 24
منافس قوي لـ"Land Cruiser" الشهيرة... تعرفوا إلى رباعية الدفع الجديدة من "BAIC" (فيديو)
11:00 | 2022-05-17
17/05/2022 23:19:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هشام حداد بتصريحات نارية: هاجم "التيار" وهذا ما قاله عن باسيل (فيديو)
Lebanon 24
هشام حداد بتصريحات نارية: هاجم "التيار" وهذا ما قاله عن باسيل (فيديو)
02:01 | 2022-05-17
17/05/2022 23:19:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact