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لبنان

ما في كهرباء.. "خففوا" تويتر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-05-2022 | 09:35
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بعد المعركة الانتخابية في دائرة البقاع الثالثة، يطالب اهالي بعلبك _الهرمل من بعض النواب المنتخبين أن "يخففوا" استخدام "تويتر"، كـ"لطشة" لهم بأنّ الكهرباء لا تصل لايام كثيرة الى بعض المناطق وكذلك شبكة الارسال والانترنت، قائلين: "ما عم توصل تغريداتكم للبقاع". ويُعتبر النائب جميل السيد من أكثر نواب بعلبك- الهرمل الذين يستخدمون "تويتر" يليه النائب انطوان حبشي".
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