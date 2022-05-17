ما في كهرباء.. "خففوا" تويتر

بعد المعركة الانتخابية في دائرة البقاع الثالثة، يطالب اهالي بعلبك _الهرمل من بعض النواب المنتخبين أن "يخففوا" استخدام "تويتر"، كـ"لطشة" لهم بأنّ الكهرباء لا تصل لايام كثيرة الى بعض المناطق وكذلك شبكة الارسال والانترنت، قائلين: "ما عم توصل تغريداتكم للبقاع". ويُعتبر النائب جميل السيد من أكثر نواب بعلبك- الهرمل الذين يستخدمون "تويتر" يليه النائب انطوان حبشي".

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