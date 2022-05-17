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لبنان

شيخ العقل التقى عريمط والملا وشخصيات واتصل بضو وحمدان مهنئا بانتخابهما

Lebanon 24
17-05-2022 | 10:10
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 التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة - بيروت، رئيس "المركز الإسلامي للدراسات والاعلام" القاضي الشيخ خلدون عريمط والشيخ الدكتور بلال الملا، وتناول اللقاء عددا من القضايا والشؤون الوطنية والإسلامية، في حضور عضو المجلس المذهبي الشيخ سامي عبد الخالق.
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واستقبل شيخ العقل وفدا من "ملتقى التأثير المدني" برئاسة فيصل الخليل، ضم، عضو مجلس الإدارة يوسف الزين والمدير التنفيذي زياد الصايغ، وجرى البحث في قضايا عامة ونشاط الملتقى.
 
كما استقبل الشيخ ابي المنى رئيس شبكة مدارس "esol" العالمية الأستاذ وليد ابو شقرا.
 
اتصالات
واجرى شيخ العقل اتصالين هاتفيين بالنائبين المنتخبين مارك ضو وفراس حمدان مباركا ومرحبا بهما كعضوين جديدين في المجلس المذهبي.
المصدر: الوكالة الوطنية
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