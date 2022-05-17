مصرف لبنان يُحذّر من مخاطر الـ"NFT".. ماذا في تفاصيل التعميم؟

صدر عن مصرف لبنان إعلام موجّه إلى المصارف والمؤسسات الماليّة ومؤسّسات الصّرافة ومؤسسات الوساطة المالية وللجمهور بشأن التّعامل بالرّموز غير القابلة للاستبدال الـNFT، وما قد ينتج عنها من مخاطر قانونية.

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التفاصيل في الصور المرفقة أدناه: