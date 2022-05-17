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لبنان

مصرف لبنان يُحذّر من مخاطر الـ"NFT".. ماذا في تفاصيل التعميم؟

Lebanon 24
17-05-2022 | 10:32
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صدر عن مصرف لبنان إعلام موجّه إلى المصارف والمؤسسات الماليّة ومؤسّسات الصّرافة ومؤسسات الوساطة المالية وللجمهور بشأن التّعامل بالرّموز غير القابلة للاستبدال الـNFT، وما قد ينتج عنها من مخاطر قانونية.
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التفاصيل في الصور المرفقة أدناه:
 
 
 
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