أبو فاعور اتصل بميقاتي وابراهيم: لتسهيل جوازات السفر لمرضى العلاج في الخارج واصحاب عقود العمل

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أجرى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور اتصالا برئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، لتسهيل الحصول على الباسبورات للمرضى الذين يحتاجون للعلاج في الخارج والمواطنين الذين لديهم عقود عمل.وقد ابلغ اللواء ابراهيم ابو فاعور "استعداد الامن العام لاعطاء الافضلية لهذين الأمرين الملحين، لجهة تقديم مواعيدهم المسجلة على المنصة عبر تقديم طلبات الى المدير العام مع الوثائق التي تثبت ذلك".وقد شكر ابو فاعور للرئيس ميقاتي واللواء ابراهيم "تجاوبهم وجهودهم".