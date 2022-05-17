بيانٌ من مصرف لبنان عن "دولار صيرفة".. كم بلغ اليوم؟

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صدر عن مصرف لبنان، اليوم الثلاثاء، بيانٌ، أعلن فيه أن "حجم التداول على منصة صيرفة بلغ لهذا اليوم، بلغ 34 مليون دولار، بمعدل 23500 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".وأضاف البيان: "على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".