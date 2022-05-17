الموتُ يغيّب نائباً سابقاً.. من هو؟

غيّب الموت النائب السابق محمد عبد الحميد بيضون، وذلك بعد صراع مع المرض، وفق ما أفادت قناة "الجديد".

وبيضون من مواليد 5 شباط 1952، وشغل منصب عضو في مجلس النواب في الفترة الممتدة من العام 1992 وحتى العام 2005.

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ترأس بيضون مجلس حركة "أمل" في الجنوب بين العامين 1985 و 1991. مع هذا، تولى النائب الراحل منصب وزير الإسكان والتعاونيات في حكومة الرئيس الراحل عمر كرامي من 24 كانون الأول 1990 حتى 10 أيار 1992.

كذلك، عُين بيضون وزيراً للموارد المائية والكهربائية في حكومة الرئيس الراحل رشيد الصلح من 16 أيار 1992 ولغاية 30 تشرين الأول 1992.

وعُيّن بيضون وزيراً في حكومة الرئيس سليم الحص من العام 1998 ولغاية العام 2000. كذلك، جرى تعيينه وزيراً للموارد الكهربائية والمائية في حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في تشرين الأول 2000. وفي العام 2003، خرج من الوزارة بعدما تم فصله من حركة "أمل".