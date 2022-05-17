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لبنان

بعد خسارته الانتخابات.. هذا أول تصريح لأرسلان

Lebanon 24
17-05-2022 | 12:10
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غرد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان عبر حسابه على تويتر قائلاً: 
"صفحة جديدة أشكر فيها الأوفياء.. أهل الجبل الشرفاء الذين وقفوا إلى جانبي.. أشكر 9000 صوتاً ساهموا في تقدمنا انتخابياً عن 2018… وما يجمعنا أكبر من مقاعد ومناصب ومصالح آنية
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سنكمل المسيرة معاً بزخمٍ وإرادة وعزيمة… 
ونتقبّل النتيجة ونتطلّع إلى مرحلة جديدة مع إعادة تقييمنا لوضعنا الداخلي.. ونحترم رأي وقرار الناس ولو أتى على حسابنا وأبقى على الفاسدين إلاّ أن الأهم الحفاظ على التنوع الذي لطالما نادينا بأهميته في الجبل والسلم الأهلي.
الدور اليوم لشبابنا في بناء مستقبل وطننا ومستقبلهم والصوت صوتهم والثقة بهم كبيرة. وموقفنا من الإستحقاق الإنتخابي نعلنه في الوقت الصحيح."
 
 
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