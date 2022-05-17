بعد خسارته الانتخابات.. هذا أول تصريح لأرسلان

صفحة جديدة أشكر فيها الأوفياء.. أهل الجبل الشرفاء الذين وقفوا إلى جانبي.. أشكر 9000 صوتاً ساهموا في تقدمنا انتخابياً عن 2018… وما يجمعنا أكبر من مقاعد ومناصب ومصالح آنية
سنكمل المسيرة معاً بزخمٍ وإرادة وعزيمة…
ونتقبّل النتيجة ونتطلّع إلى مرحلة جديدة مع إعادة تقييمنا 1/3
— Talal Arslan (@talalarslane) May 17, 2022
صفحة جديدة أشكر فيها الأوفياء.. أهل الجبل الشرفاء الذين وقفوا إلى جانبي.. أشكر 9000 صوتاً ساهموا في تقدمنا انتخابياً عن 2018… وما يجمعنا أكبر من مقاعد ومناصب ومصالح آنية
سنكمل المسيرة معاً بزخمٍ وإرادة وعزيمة…
ونتقبّل النتيجة ونتطلّع إلى مرحلة جديدة مع إعادة تقييمنا 1/3