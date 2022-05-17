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لبنان

باسيل: انتصرنا في الانتخابات ولدينا الكتلة الأكبر في مجلس النواب

Lebanon 24
17-05-2022 | 12:08
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أكّد رئيس النائب جبران باسيل أنّ "التيار الوطني الحر انتصر في الانتخابات النيابية"، معتبراً أن "الانتصار الفعلي يكون في مشروع بناء الدولة والإصلاح الحقيقي". 
وفي كلمةٍ له تطرق فيها إلى الاستحقاق الانتخابي، قال باسيل: "الأهم من الانتصار في الانتخابات هو الانتصار في بناء الدولة وهناك كثيرون كانوا ينتظرون سقوطنا وتحولنا الى جثة سياسية لكن النتيجة اننا كنا وبقينا".
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وأضاف: "نعلن اليوم أنه لدينا الكتلة والتكتل الأكبر في المجلس النيابي. مع هذا، فإن التشرذم أصبح أكبر في مجلس النواب وهذا يُصعب عملية التشريع وتكوين الأكثريات". 
وتابع: "خبرية التكنوقراط في الحكومة "باي باي"، فهناك شرعية شعبية يجب الاعتراف بها بغض النظر أين سنكون. : لا نعيش على الحقد والكراهية والانتخابات وسيلة لتجديد ثقة الناس بنا ومستعدون للعمل مع الجميع فنحن متصالحون مع ذاتنا واصلاحيون".
وأكمل: "ليس هناك أكثرية وأقلية، والثلاثي بري - جنبلاط - قوات" الذين عملوا على لعبة الانتشار دفعوا ثمنها. لا يحسبنا احد على اي محور في الداخل والخارج فنحن نستطيع ان نكون صلة وصل بما يحقق مصلحة لبنان".
وختم: "جرحنا في التيار هو جزين حيث حصل الخطأ بسبب أداء التيار وبسبب الحصار السياسي الذي واجهناه هناك. كذلك، فإنّ المال والتّزوير الذي حصل لن ندعه يمر مرور الكرام".





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