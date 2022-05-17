جلسة لمجلس الوزراء الجمعة في قصر بعبدا

علم "لبنان24" أنه تحدّد موعد جلسة مجلس الوزراء عند الساعة 2.30 من بعد ظهر يوم الجمعة المقبل في القصر الجمهوري ببعبدا، ويجري إعداد جدول الأعمال تمهيداً لتوزيعه على الوزراء.

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