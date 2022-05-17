Advertisement

لبنان

جلسة لمجلس الوزراء الجمعة في قصر بعبدا

Lebanon 24
17-05-2022 | 12:36
A-
A+
Doc-P-953342-637884130673435094.jpg
Doc-P-953342-637884130673435094.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علم "لبنان24" أنه تحدّد موعد جلسة مجلس الوزراء عند الساعة 2.30 من بعد ظهر يوم الجمعة المقبل في القصر الجمهوري ببعبدا، ويجري إعداد جدول الأعمال تمهيداً لتوزيعه على الوزراء.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تنكيس العلم اللبناني على سارية قصر بعبدا حداداً على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
lebanon 24
18/05/2022 03:47:01 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل من بعبدا: الشعب اللبناني ليس غنمًا ولا يتبع الزعماء وهذا ما سترونه في 15 أيار فهذا الشعب يتبع مبادئ
lebanon 24
18/05/2022 03:47:01 Lebanon 24 Lebanon 24
المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان من بعبدا: مرتاحون لبدء العملية الانتخابية والقوات الدولية وضعت امكانياتها بتصرف الجيش للبحث عن مفقودي الزورق الغارق
lebanon 24
18/05/2022 03:47:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بوحبيب من بعبدا: لبنان سيؤكد في مؤتمر بروكسل انه لم يعد باستطاعته تحمل عبء النزوح ونحن لا نريد المساعدة بل نهتم بانفسنا اذا عاد النازحون الى بلادهم
lebanon 24
18/05/2022 03:47:01 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

بعبدا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:56 | 2022-05-17
17:38 | 2022-05-17
17:28 | 2022-05-17
17:10 | 2022-05-17
17:06 | 2022-05-17
17:00 | 2022-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website