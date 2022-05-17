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لبنان
أبو الغيط رحّب بإجراء الانتخابات: لتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الاصلاحات
Lebanon 24
17-05-2022
|
13:16
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هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم، "الشعب اللبناني على اجراء الانتخابات النيابية في 15 ايار الجاري"، متمنياً أن "تكون الانتخابات خطوة إيجابية نحو تصحيح الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد".
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ودعا اللبنانيين الى "البناء على نتائج هذه الانتخابات، والاسراع في تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الاصلاحات الضرورية واللازمة لتمكين لبنان من الخروج من الأزمة واستعادة عافيته، خاصة فيما يتعلق بإنجاز الاتفاقيات الاقتصادية والمالية مع صندوق النقد الدولي، والتي من شأنها أن تسهم في تحسين الظروف المعيشية للبنانيين وإنعاش الاقتصاد من جديد، وإنهاء معاناة اللبنانيين".
وناشد "القيادات اللبنانية من مختلف الطوائف والانتماءات السياسية إظهار أعلى مستويات المسؤولية وإعلاء المصلحة الوطنية، باعتبار أن الشهور القادمة ستمثل اختبارا حاسما لقدرة البلاد على اجتياز الأزمة"، داعيا "المجتمع الدولي للوقوف إلى جوار لبنان وتعزيز صموده الاقتصادي في هذه المرحلة الدقيقة"
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