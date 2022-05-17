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لبنان
حالتا وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟
Lebanon 24
17-05-2022
|
13:20
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1098124.
كما وسجل لبنان حالتي وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10411.
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