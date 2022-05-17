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لبنان
البخاري عرض مع العلامة الامين قضايا عامة
Lebanon 24
17-05-2022
|
13:39
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زار سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري، اليوم، العلامة السيد علي الأمين في دارته، وجرى البحث بعدد من القضايا العامة.
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