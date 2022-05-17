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لبنان

مداهمات للجيش في الضنية.. ما السبب؟

Lebanon 24
17-05-2022 | 14:35
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سيّر الجيش دوريات وأقام حواجز في بلدة بخعون ـ الضنية، وأوقف عدداً من الأشخاص خلال مداهمات على خلفية إطلاقهم الرصاص إبّان الإحتفالات التي شهدتها البلدة بنتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة، وأدت إلى إصابة عدد من الأشخاص برصاص طائش.
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