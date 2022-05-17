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لبنان

بيانٌ من الجيش عن "سيارة مليئة بالسلاح" في طرابلس.. هذا ما أعلنه

Lebanon 24
17-05-2022 | 14:44
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ 17 / 5 / 2022، وفي محلة المعرض - طرابلس بالقرب من منزل أحد نواب المنطقة المذكورة سمع صوت رشقات نارية في الهواء تم على أثرها توقيف سيارة نوع رانج روفر دون لوحات، وقد فرَّ من بداخلها الى جهة مجهولة وعثر بداخلها على:
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بندقية كلاشنكوف عدد/4/.
Laser scope عدد /1/.
جعبة عدد /4/.
رمانة يدوية عدد/2/.
مبلغ من المال وذخائر مختلفة.
وسلمت المضبوطات وتجري المتابعة لتوقيف صاحب السيارة".
 
وكان "لبنان24" ذكر أن الجيش تمكّن من توقيف سيارة على طريق المعرض في طرابلس، حيث ضبط بداخلها 4 رشاشات حربية و4 جعب تحوي على عدد كبير من الرصاص، بالاضافة لقنبلتين يدويتين.
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإن سائق السيارة تمكن من الفرار مع شخص كان معه.
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