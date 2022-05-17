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لبنان

توتر في طرابلس والجيش يتدخّل فوراً.. إليكم ما حصل

Lebanon 24
17-05-2022 | 15:08
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تشهد منطقة الضنية منذ عدة ساعات اطلاق رصاص متواصل احتفالاً بفوز المرشحين للانتخابات جهاد الصمد وعبد العزيز الصمد.

وتزامناً مع ذلك، نفذ الجيش مداهمات عدة في المنطقة واوقف عدداً من الأشخاص لقيامهم باطلاق الرصاص مساء أمس.
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كذلك، شهدت منطقة جبل محسن - طرابلس منذ اكثر من ساعة احتفالات واطلاق رصاص ومفرقعات في الهواء ابتهاجاً بفوز المرشح عن المقعد العلوي فراس السلوم.

ورُفعت الاغاني والاناشيد المؤيدة للجمهورية العربية السورية و"رفعت عيد" في المكان احتفالاً بالفوز الذي حققه السلوم.

مع هذا، فقد أفيد عن حصول توتر بسيط في منطقة التبانة بعد سقوط عدة رصاصات طائشة من جبل محسن في التبانة. فبسبب ذلك، أقدم عدد من الشبان في المنطقة الأخيرة على إطلاق الرصاص في الهواء غضباً، الأمر الذي استدعى تدخلاً من الجيش وضبط الوضع في المنطقتين، مع تنفيذ سلسلة مداهمات لتوقيف مطلقي النار. 
 
 
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