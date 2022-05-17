أوّل تغريدة لجنبلاط بعد الانتخابات.. ماذا قال فيها؟

غرّد رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "لا معنى للمواكب والمهرجانات ولا معنى لكلام التخوين من اية جهة ولا معنى لمحاولات الالغاء بأي شكل من الاشكال. لقد صمدنا ونجحنا وشكراً لكل من صوت معنا دون استثناء المهم هو برنامج الاصلاح ابتداء من الكهرباء الى الـcapital control وغيرها من القطاعات مروراً بقانون انتخابي جدي".

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