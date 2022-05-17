أوّل تغريدة لجنبلاط بعد الانتخابات.. ماذا قال فيها؟

لا معنى للمواكب والمهرجانات ولا معنى لكلام التخوين من اية جهة ولا معنى لمحاولات الالغاء بأي شكل من الاشكال .لقد صمدنا ونجحنا وشكرا لكل من صوت معنا دون استثناء المهم هو برنامج الاصلاح ابتداء من الكهرباء الى الcapital control وغيرها من القطاعات مرورا بقانون انتخابي جديد pic.twitter.com/Mh8cZQzbyd
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) May 17, 2022
لا معنى للمواكب والمهرجانات ولا معنى لكلام التخوين من اية جهة ولا معنى لمحاولات الالغاء بأي شكل من الاشكال .لقد صمدنا ونجحنا وشكرا لكل من صوت معنا دون استثناء المهم هو برنامج الاصلاح ابتداء من الكهرباء الى الcapital control وغيرها من القطاعات مرورا بقانون انتخابي جديد pic.twitter.com/Mh8cZQzbyd