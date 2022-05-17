مساء اليوم.. هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان

ألقى الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، قنابل مضيئة قبالة الوزاني، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".

ووفقاً للمعلومات، فإنّ سبب إلقاء هذه القنابل هو مناورات لقوات العدو عند الحدود مع لبنان.