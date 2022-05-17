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لبنان
مساء اليوم.. هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
Lebanon 24
17-05-2022
|
15:53
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ألقى الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، قنابل مضيئة قبالة الوزاني، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".
ووفقاً للمعلومات، فإنّ سبب إلقاء هذه القنابل هو مناورات لقوات العدو عند الحدود مع لبنان.
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