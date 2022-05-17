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لبنان
حنكش: اليوم نشهد تغييراً جذرياً
Lebanon 24
17-05-2022
|
16:16
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لفت النائب المنتخب الياس حنكش في خلال مداخلة عبر "العربية" الى انه "منذ اندلاع ثورة 17 تشرين الشعب قال كلمته، وقد وعد بالتغيير واليوم أسقط رموزًا أساسيين في السلطة"، وقال: "رغم بعض التباينات في بعض المواضيع فلا خلاف بين التغييريين على المواضيع السيادية".
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واعتبر حنكش اننا "اليوم نشهد تغييراً جذرياً بدخول ما يفوق العشرين نائباً من التغييريين الى البرلمان"، مشيراً إلى أن "هناك أرضية مشتركة بين كل من يمكن ان يتكتلوا"، وأضاف: "ثورة 17 تشرين رسمت خطاً أساسياً وصولاً الى 4 آب، هذه الكارثة والجريمة التي على أثرها استقال نواب ولي الشرف أن اكون من بينهم، وهذا كما يعتبر الجميع تخلٍّ عما يسمى بالمكاسب السياسية ونذهب للعمل على الأرض مع الشعب اللبناني ويكون هناك انسجام مع مطالب الشعب".
وشدد حنكش على أن "الاستحقاقات الثلاثة التي تنتظرنا أي انتخاب رئيس مجلس نواب، وتسمية رئيس حكومة وانتخاب رئيس للجمهورية بحاجة لأكبر عدد من النواب المنسجمين مع بعضهم البعض في قراراتهم".
وشدد حنكش على أنّ "ا
لفرصة الذهبية تفرض علينا التوافق وربما بعض التنازلات"، مؤكداً أنّ "الأساس في هذا الموضوع هو الصلابة بالطروحات الأساسية أو الخطين المتوازيين وهما الإصلاحات ومكافحة الفساد والسيادة".
واكد على ان الأساس اليوم الذهاب إلى إصلاحات جذرية ومواجهة السلاح المتفلت بطريقة جدية ومن داخل مؤسسات الدولة ابتداء من البرلمان.
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