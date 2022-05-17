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لبنان

اختفاء الخبز من الأفران

Lebanon 24
17-05-2022 | 17:00
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فوجئت جهات اقتصادية باختفاء الخبز من الأفران والسوبر ماركات ظهراً، بالتزامن مع الإعلان عن قرض البنك الدولي لشراء القمح، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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