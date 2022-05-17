حجز هويات مقابل مبالغ مالية

من ابتكارات المال الانتخابي إقدام ماكينات مرشّح، عاد إلى المجلس، على حجز هويات مواطنين، مقابل مبالغ مالية، على ان تعاد بعد انتهاء العملية الاقتراعية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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