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لبنان

حجز هويات مقابل مبالغ مالية

Lebanon 24
17-05-2022 | 17:10
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من ابتكارات المال الانتخابي إقدام ماكينات مرشّح، عاد إلى المجلس، على حجز هويات مواطنين، مقابل مبالغ مالية، على ان تعاد بعد انتهاء العملية الاقتراعية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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