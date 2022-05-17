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لبنان

جلسة للحكومة الجمعة في بعبدا

Lebanon 24
17-05-2022 | 17:56
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تعقد جلسة لمجلس الوزراء عند الساعة 2.30 من بعد ظهر بعد غد الجمعة في قصر بعبدا، وسيكون تقييم الانتخابات بند أوّل على جدول الأعمال.
(اللواء)
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المصدر: اللواء
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