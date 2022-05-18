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لبنان

نائب جديد يفتتح ولايته البرلمانية بسجالات وبيانات وردود

Lebanon 24
18-05-2022 | 00:21
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أشرطة فيديو للنائب المنتخب فراس السلوم يحتفل مع مناصريه بفوزه بالانتخابات عبر إطلاق هتافات مؤيدة لسوريا، وعلى إثر الضجة التي أحدثها الفيديو صدر عن مكتبه الاعلامي البيان التالي : "يتردد على بعض وسائل التواصل الاجتماعي أن النائب فراس السلوم هو مرشح أحد الأحزاب اللبنانية أو الطرابلسية إن مكتب الإعلام يفيد بأن فراس السلوم هو نائب عن الطائفة الإسلامية العلوية وعن الأمة اللبنانية جمعاء و يحترم آراء الجميع ولا يتبع إلى أي حزب سياسي ولم يكن مرشح أحد من الأحزاب بل هو مرشح عن أبناء الطائفة الإسلامية العلوية ومنتمي لأهله ويحمل همومهم وسيتابع شؤونهم وحقوقهم ومرشح عن طرابلس الفيحاء

ويحمل هموم أبناء المدينة مدينة القيم والعلم والمحبة والعيش المشترك وسيسعى مع زملائه النواب لرفع الغبن والحرمان عن طرابلس والشمال وتأمين حقوق المدينة وهو يستقبل ويشكر كل من قام من أبناء المنطقة بتهنئته أو أقام إحتفالا بفوزه وسينصرف لخدمة أهله في المنطقة وخدمة أهله في طرابلس والشمال بمختلف طوائفهم ولا ينظر الى أي حزب ينتمون لذا اقتضى التوضيح".

pic.twitter.com/mNPC8LfaTM

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وعقب انتشار الفيديو أصدر النائب المنتخب إيهاب مطر البيان الاتي: بعد الفيديوات التي وصلتني للنائب المنتخب فراس سلوم الذي خضنا معه معركة انتخابية ضمن لائحة "التغيير الحقيقي" الى جانب زملاء تغييريين اعزاء ومستقلين وايضا مرشحي "الجماعة الاسلامية". يهمني ان اؤكد انني صدمت بالشعارات التي رافقت احتفالات فراس سلوم بالفوز بالمقعد النيابي العلوي في طرابلس والتي لا تشبه لائحتنا ولا ما اتفق عليه، وعلى اثره نوضح الاتي:

 

اولاً: انني على رغم مباركتي لسلوم بالفوز بالمقعد النيابي جراء هذا القانون الانتخابي الهجين، انني أعبر عن امتعاضي من المواقف التي رافقت الاحتفال به، ضارباً بها كل ما توافقنا عليه، خصوصا انه كان يخفي هذا الانتماء السياسي الذي تعترض عليه طرابلس ولا يشبهها ودماء شهداء التقوى والسلام لا تزال تنتظر تسليم المجرمين. وكنا نتمنى التزام سلوم بالبرنامج المتفق عليه ضمن لائحة "التغيير الحقيقي"، قبل ان ينكث بعهده، وهو برنامج الذي يعبر بشكل لا يحمل اي التباس رفض السلاح غير الشرعي واعتبار لبنان عربي الهوية والانتماء وفق ما جاء في مقدمة دستوره ووثيقة الوفاق الوطني وما تتضمن من ضرورة التزام لبنان بالقرارات الدولية والشرعية العربية.

 

ثانيا: انني ايهاب مطر اتمنى على النائب سلوم وضع مصلحة طرابلس فوق كل المصالح السياسية، فهذه الشعارات لن توقف مراكب الموت ولا تعيد طرابلس على الخريطة الاقتصادية، والا فان الاستقالة هي افضل مصالحة مع الطرابلسيين الذين اوصلوه باصواتهم وبفضلهم الى كرسي البرلمان، ولولاهم لما وصل الى هذا المقعد.

 

ثالثا: اكرر انني لا انتمي الى اي جهة سياسية او حزبية او تنظيمية، وان كل محاولات وضع اسم مطر ضمن "مقربين" او غيره ليست سوى استهداف شخصي لي وللثورة والتغيير. وانني انتمي الى فئة واحدة هي لبنان التغيير.

 

كما أصدرت الجماعة الإسلامية في طرابلس والشمال بيانا تعليقا على هذه الحادثة طالبت فيه باستقالة السلوم جاء فيه:  فوجئ اليوم أهلنا في طرابلس الفيحاء، ببعض الفيديوهات التي تظهر السيّد فراس السلوم، الناجح على لائحة التغيير الحقيقي، يحتفل بطريقة مستفزّة لكلّ حرّ، ولكلّ شريف .

يهمّنا في الجماعة الإسلاميّة أن نشير إلى أنّنا براء من أفعاله ومن أقواله، ونعلن أنّه لا يمثّلنا، ولا يمثّل لائحة التغيير الحقيقيّ، التي كنا شركاء فيها ..

نعلن براءتنا منه، ونطالبه بالاستقالة، فهو لا يمثّل المدينة، ولا يشبه أهلها."

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