رئيس إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال نوه بجهد الحكومة لاجراء الانتخابات

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نوه رئيس إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد في بيان بـ"جهد الحكومة وما حققته ملتزمة بتعهداتها لجهة إجراء الانتخابات". وثمن عاليا دور الجيش ودور عناصر قوى الامن الداخلي"وأكد السيد "وجوب التوقف فورا عن إطلاق النار فرحا بحلول هذا المرشح او ذاك عضوا في مجلس النواب. فنحن في مدينة ثكلى ووطن منكوب، ولم نشارك في الانتخابات الا كإستحقاق دستوري أردناه ونريده حدا فاصلا بين الانهيار المتمادي وبين العودة للصعود قدما نحو العافية ولم يحصل ابدا ان شفيت جراحنا او تبددت احزاننا ولنا اخوة قضوا جوعا وفقرا ومرضا ومنهم من قضى قهرا في وطنه" .اضاف: "لتتوقف الاحتفالات فورا فهي من الأمور التي لا مكان لها ولنتوجه جميعا الى العمل فنكمل مساعينا للإصلاح الحقيقي والترميم الفعلي لمداميك الدولة قبل انهيارها فوق رؤوسنا جميعا . فلا يمكننا ان نقبل استمرار أجواء الاحتفال والابتهاج وعلى ماذا نبتهج وسعر دولار يطير ويضرب الناس بظلم له سبب واضح هو المزيد من الضعف والانكسار في قيمة العملة الوطنية".وقال السيد:"أننا نرحب بمن شاء ان يحمل المسؤولية واعطته الناس ثقتها نعم حسنا نحن نرحب به وندعوه للعمل معنا ومع كل القوى الحية على أرض الواقع للانقاذ ، ومجددا قبل فوات الأوان. فأننا نتمنى أن تصبح الانتخابات خلفنا وان نتطلع قدما الى الامام".ونوه السيد بـ"جهد الحكومة وما حققته ملتزمة بتعهداتها لجهة إجراء الانتخابات ونثمن عاليا دور الجيش، ونقدر دور عناصر قوى الأمن ، ونسأل الله العافية والأمن والاستقرار للبلد" .