انتخابات 2022: الكل يراجع حساباته و"الثلث المعطِّل" انتهت مفاعيله

شكلت نتائج الانتخابات النيابية درسا لكل القوى السياسية وهي ستكون ملزمة باعادة حساباتها والتمعن جيدا في الارقام التي أفرزتها صناديق الاقتراع واثبتت وجود خلل في التعاطي مع القواعد الشعبية.

"كلّن يعني كلّن" اصيبوا من جراء الانتخابات، ومن اطلقوا على انفسهم لقب قوى التغيير سيكونون كتلة نيابية وازنة في البرلمان بعدما " اجتاحوا" المناطق ونفوذ الاحزاب والزعامات التقليدية وباتوا شريكا مضاربا سيحسب له الحساب.

المجلس النيابي الجديد سيخضع حكما للتحالفات الضيقة أو الواسعة بحسب العناوين والقضايا. ألغت الانتخابات المفاعيل السياسية لمؤتمر الدوحة وتحديداً بالنسبة إلى الثلث الضامن أو المعطل، وكشفت الانتخابات حجم الاحزاب على الارض، واظهرت حجم النقمة الشعبية التي سجلت موقفها بالمقاطعة ولامست الـ50 بالمئة وهي نسبة تستدعي التوقف عندها وقراءتها بتمعن.

معركة الإتيان بالنواب المسيحيين التي خاضها "التيار الوطني الحر" وادت الى ولادة قانون الإنتخابي الحالي، اسقطها "التيار" نفسه حين بنى تحالفاته متكئاً على الصوت الشيعي ومستنجداً به ،وكذلك الامر بالنسبة ل" القوات اللبنانية" والصوت السنّي".

الصوت الاعتراضي بدأ يسلك طريقه في الجنوب، وسيكون له وزنه في كل الاستحقاقات المقبلة ومنها البلديات.فالـ30342 صوتاً اعتراضياً للائحة المعارضة جلهم من الشيعة ،والصوت التفضيلي لنواب «حزب الله» ارتفع بشكل اكبر مما كان عليه في دورة الانتخابات السابقة ما بدا انه رسالة من الحزب إلى الخارج أنه الأقوى داخل طائفته.

صدمة الارقام

بعض الاحزاب السياسية الاساسية بدأت دراسة واقع الارقام التي فرزتها الانتخابات النيابية خصوصا في ظل وجود مفاجآت كبرى مرتبطة بواقع المجتمع المدني في بعض الدوائر كذلك واقع تراجع هذا الحزب او ذاك بطريقة دراماتيكية

والاهم هو دراسة ارقام بعض النواب الذين تقدموا بشكل هائل خلال فترة وجيزة نسبيا، اي اربع سنوات فقط وبات لديهم كتل ناخبة تهدد الواقع السياسي للقوى التقليدية. وهذه الدراسات السياسية والانتخابية تشمل عدة قوى سياسية واكثر من قضاء.