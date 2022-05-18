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لبنان

اشكال بين ادارة أحد المصارف في طرابلس وعدد من عمال البلدية (صور)

Lebanon 24
18-05-2022 | 01:21
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن وقوع اشكال بين ادارة أحد المصارف في طرابلس وعدد من عمال بلدية المدينة، وذلك بعد ان وضع المصرف سقف سحب للعمال ومنعهم من سحب مستحقاتهم الموجودة داخل حساباتهم.

وقد اعترض العمال وقطعوا الطريق لبعض الوقت امام مدخل المصرف ما ادى لقيامه باغلاق ابوابه الخارجية.
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