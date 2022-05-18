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لبنان

13 من قوى التغيير... نواب جدد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-05-2022 | 01:46
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تبّين أن الذين فازوا من قوى التغيير في المجتمع المدني هم من جميع الطوائف بإستثناء الطائفة الشيعية، وهم بالتالي يُعتبرون عابرين للطوائف والمناطق، وإستطاعوا أن يحقّقوا نتائج لم تكن مفاجئة بالنسبة إلى كثيرين، وذلك نظرًا إلى النقمة الشعبية ضد الأحزاب والتيارات السياسية التقليدية، وهم وفق إنتماءاتهم التغييرية والمناطقية: -  ياسين ياسين من لائحة "سهلنا والجبل" في دائرة البقاع الغربي . 

-  الياس جرادي من لائحة "معاً نحو التغيير" في دائرة الجنوب الثالثة.  

-  فراس حمدان من لائحة "معاً نحو التغيير" في دائرة الجنوب الثالثة.  

-  ميشال دويهي من لائحة "شمالنا" في دائرة الشمال الثالثة

-  رامي فنج من لائحة "انتفض للسيادة للعدالة" في دائرة الشمال الثانية . 

-  إبراهيم منيمنة من لائحة "بيروت التغيير" في دائرة بيروت الثانية . 

-  ملحم خلف من لائحة "بيروت التغيير" في دائرة بيروت الثانية . 

-  وضاح الصادق من لائحة "بيروت التغيير" في دائرة بيروت الثانية.  

-  سينتيا زرازير من لائحة "لوطني" في دائرة بيروت الأولى.  

 - بولا يعقوبيان من لائحة "لوطني" في دائرة بيروت الأولى

-  حليمة قعقور من لائحة "توحدنا للتغيير" في دائرة جبل لبنان الرّابعة

-  نجاة صليبا من لائحة "توحدنا للتغيير" في دائرة جبل لبنان الرّابعة . 

-  مارك ضو من لائحة "توحدنا للتغيير" في دائرة جبل لبنان الرّابعة

 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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