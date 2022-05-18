Advertisement

لبنان

ما جديد الحالة الصحية للرئيس عون؟

Lebanon 24
18-05-2022 | 02:21
A-
A+
Doc-P-953466-637884626959055472.jpg
Doc-P-953466-637884626959055472.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستشفى "اوتيل ديو" صباح اليوم وعاد الى قصر بعبدا، بعد انتهاء الفحوصات الطبية والصور الشعاعية التي أجراها امس.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استقبل في قصر بعبدا نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي
lebanon 24
18/05/2022 15:55:58 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استقبل وزير الاتصالات جوني القرم (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
18/05/2022 15:55:58 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استقبل وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
18/05/2022 15:55:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: علاقتي مع رئيس الجمهورية ميشال عون جيدة جداً وهو شريكي الدستوري
lebanon 24
18/05/2022 15:55:58 Lebanon 24 Lebanon 24

ميشال عون

رئيس الجمهورية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-05-18
04:30 | 2022-05-18
08:49 | 2022-05-18
08:05 | 2022-05-18
07:59 | 2022-05-18
07:52 | 2022-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website