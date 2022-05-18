لبنان سيغرق بالعتمة الشاملة... لا مازوت في معملي دير عمار والزهراني

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أفادت مصادر في معمل ديرعمار الحراري لـ"لبنان24" عن إطفاء المجموعتين فيه، وذلك بسبب نفاذ مادة المازوت.كما افادت المصادر عن إطفاء معمل الزهراني للاسباب نفسها، مشيرة الى أن الانتاج في المعملين صفر.وتابعت ان لا بواخر في المدى المنظور، ما يشير الى ان لبنان سيغرق في العتمة الشاملة.