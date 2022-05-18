سلام: سنلاحق المخالفين في موضوع القمح

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أكد وزير الاقتصاد أمين سلام، أن "الدعم على القمح سيستمر، ولن يقبل برفع الدعم عن الخبز بشكل عشوائي، مشيراً الى انه تم فتح اعتماد لـ 21 مليون دولار لدعم القمح ".وقال سلام في حديث لـ "صوت لبنان": "في جلسة يوم الجمعة سأطلب من وزارة المال دفع الاموال للبواخر".وتابع سلام: "المطاحن التي ستحتكر الطحين المدعوم ستتحرك حماية المستهلك ونأخذ اجراءات بحقها".وأردف، "لبنان بلد يستورد 90% مما يستهلك ، اتفقنا بالامس مع الرئيس ميقاتي على وضع خطة وآلية بين وزارتي الزراعة والاقتصاد وترشيدها على مدى سنوات قادمة لكن تبقى العبرة في التنفيذ."