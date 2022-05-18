الراعي يترأس خلوة للرابطة المارونية في بكركي

يترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في هذه الاثناء في بكركي، خلوة للرابطة المارونية برئاسة رئيس الرابطة السفير الدكتور خليل كرم،بمشاركة رؤساء الرابطة السابقين النائب السابق نعمة الله ابي نصر، انطوان اقليموس ، سمير ابي اللمع وحارث شهاب.

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