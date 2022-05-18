القرم ينوه بأداء هيئة "اوجيرو" وشركتي الخليوي "ألفا" و"تاتش" يوم الانتخابات

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نوه وزير الاتصالات جوني القرم، في بيان، بأداء هيئة "اوجيرو" وشركتي الخليوي "ألفا" و"تاتش" في المحافظة على استقرار الشبكة خلال اليوم الانتخابي بالرغم من تزايد استخدامها على كامل الاراضي اللبنانية.وأشاد القرم بما قدّمه العاملون في القطاع من تعب وبذلوه من جهد، متجاوزين الظروف غير العادية، التي فرضها الواقع الاقتصادي والمالي، من أجل تأمين عدم انقطاع خدمات الاتصالات والانترنت واستقرارها في كل المناطق، وجهوزية المحطات بالشكل الأمثل، ليبلغ توفر الشبكة أعلى مستوياتها ليصل الى ٩٣،٤%."