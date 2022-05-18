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لبنان

هل وقعنا فعلاً بأزمة خبز؟

Lebanon 24
18-05-2022 | 03:17
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أكد نقيب اصحاب الافران انطوان سيف أن الافران لا تمتلك كمية كبيرة من الطحين وهي لا تكفي إلا لعدة ايام بحسب حجم الفرن وكمية إستهلاكه.
وأضاف لصوت لبنان الى أنه قد وقعنا في الأزمة و6 مطاحن متوقفة عن العمل بسبب عدم دفع ثمن القمح في الاهراءات.
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سيف ناشد المسؤولين ايجاد حل سريع لتلبية السوق اللبناني ريثما وجدت الآلية اللازمة للقرض الذي يتم التفاوض بشأنه مع البنك الدولي مؤكداً أن وزير الاقتصاد سيأخذ اجراءات سريعة في جلسة مجلس الوزراء الجمعة لوضع الآليات اللازمة وبشكل سريع لكي يصبح الموضوع قابل للتنفيذ.
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