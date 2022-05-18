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لبنان

ينال صلح: بلدنا بحاجة إلى تضافر كل الجهود لتخفيف وطأة الظروف الصعبة

Lebanon 24
18-05-2022 | 03:21
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 شكر النائب المنتخب عن دائرة البقاع الثالثة ينال صلح في بيان، كل من منحنه ثقته، "وكل من وقف إلى جانبي من أهلي أبناء محافظة بعلبك الهرمل، وأخص بالشكر قيادة المقاومة الإسلامية على ثقتها الغالية. كما أتوجه بالتحية إلى القوى الأمنية واللجان الإدارية، وكل من أشرف على تأمين حسن سير العملية الإنتخابية في هذا الاستحقاق الديموقراطي".
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وقال: "إنني أعاهد الجميع بأن أبقى كما عهدتموني وفيا ومثابرا ومؤمنا بتضافر الجهود لخدمة أهلي جميعا وتحقيق الإنماء في هذه المنطقة التي أتشرف بالانتماء إليها، وسابذل كل جهد ممكن إلى جانب زملائي في تكتل بعلبك الهرمل النيابي، راجيا الله عز وجل التوفيق والسداد".
 
وتوجه الى كل القوى السياسية وأطياف المجتمع، بأن "يضعوا مرحلة الانتخابات وراءهم، وبدء العمل بنوايا سليمة تتوخى المصلحة العامة، وتهدف إلى خدمة الناس والسعي لتحقيق تطلعاتهم. فالظرف صعب وبلدنا بحاجة إلى تضافر كل الجهود لتخفيف وطأة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، ومواجهة التحديات والمخاطر المحدقة بوطننا الحبيب لبنان".
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