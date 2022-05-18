في العقيبة كسروان..العثور على جثة مواطن في منزله

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عثر فجر اليوم على مواطن في العقد الخامس من العمر جثة داخل منزله في بلدة العقيبة ساحل كسروان.وحضرت القوى الأمنية والإدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات ، وتبين أن الوفاة ناتجة من تعرضه لأزمة قلبية.وتم نقل الجثة بواسطة عناصر مركز العقيبة في الدفاع المدني إلى مستشفى البوار الحكومي.